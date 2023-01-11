Жители Мурманска встретили первый рассвет после 40-дневной полярной ночи

Жители Мурманска в среду поднялись на Солнечную горку - самую высокую гору в городе - для встречи первого рассвета после полярной ночи, которая длилась с 2 декабря 2022 года по 10 января 2023 года. Это единственное место в городе, где в это время можно увидеть солнце, однако в этом году первые лучи помешали встретить облака, передает корреспондент ТАСС.

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По данным синоптиков, солнце показалось на широте Мурманска в 12:43. Продолжительность светового дня составила 26 минут. С 11 января она будет постепенно увеличиваться. Каждый год мурманчане приходят на Солнечную горку, чтобы увидеть первые лучи, однако чаще всего погода не позволяет их увидеть. В безоблачном небе виден лишь отсвет солнца или его край. В среду в Мурманске наблюдается облачная с прояснениями погода, небольшой ветер, температура - минус 10 градусов.