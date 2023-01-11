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9 минут назад

В СК рассказали о звонке Бастрыкина Михалкову

Мария Иванова

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поговорил по телефону с режиссером Никитой Михалковым, попавшим в больницу с гриппом. Об этом рассказали в Telegram-канале СК.

В СК рассказали о звонке Бастрыкина Михалкову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В беседе с Михалковым Бастрыкин отметил «добросовестный труд и огромный вклад» режиссера в развитие России, сохранение ее традиций и защиту исторической правды.

Михалков написал сообщение из больницы

Также глава СК заявил о важности программы Михалкова «БесогонТВ», назвав ее острой, актуальной и «играющей важную роль в воспитании духовно-нравственных ценностей у молодежи».

«Они обсудили, что сегодня в непростое для нашей страны время мы все должны объединиться вокруг общей благой цели, быть активными и неравнодушными, помогать тем, кто нуждается в заботе и защите», - подчеркнули в СК.

Также Бастрыкин поблагодарил Михалкова за поддержку инициатив СК, общественную работу и пожелал скорейшего выздоровления, отметив, что «миллионы граждан искренне переживают за него и желают доброго здоровья и всего наилучшего».

СМИ сообщили о госпитализации режиссера в реанимацию 5 января. Позже в пресс-службе Михалкова заявили, что он попал в больницу с гриппом.

10 января Михалков в своем Telegram-канале поблагодарил всех за поддержку. Он написал, что пока остается в больнице, продолжает проходить обследования и получать необходимое лечение.

Общество,Александр Бастрыкин,Никита Михалков,Следственный комитет,
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