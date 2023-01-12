Омбудсмен Москалькова рассказала о третьей встрече с украинским коллегой

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова рассказала о третьей встрече с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.
«Подвели итоги работы по взаимному оказанию помощи гражданским лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей», — написала омбудсмен в своем Telegram-канале.
Москалькова принимает участие в Международной конференции омбудсменов «Будущее прав человека в XXI веке», на которой была затронута тема специальной военной операции РФ на Украине. Она призвала своих коллег «не разжигать ненависть, а сплотиться, чтобы сделать все возможное для оказания помощи людям».
Днем ранее Москалькова сообщила, что Лубинец передал ей в Турции письма для родственников от российских пленных.
Лубинец в свою очередь написал, что на встрече с Мокальковой они обсудили «широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран» и «обменялись конкретными предложениями».