В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
16 минут назад

Омбудсмен Москалькова рассказала о третьей встрече с украинским коллегой в Анкаре

Газета.Ruиещё 2

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова рассказала о третьей встрече с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.

Омбудсмен Москалькова рассказала о третьей встрече с украинским коллегой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Подвели итоги работы по взаимному оказанию помощи гражданским лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей», — написала омбудсмен в своем Telegram-канале.

Москалькова принимает участие в Международной конференции омбудсменов «Будущее прав человека в XXI веке», на которой была затронута тема специальной военной операции РФ на Украине. Она призвала своих коллег «не разжигать ненависть, а сплотиться, чтобы сделать все возможное для оказания помощи людям».

Днем ранее Москалькова сообщила, что Лубинец передал ей в Турции письма для родственников от российских пленных.

Лубинец в свою очередь написал, что на встрече с Мокальковой они обсудили «широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран» и «обменялись конкретными предложениями».

Общество,Татьяна Москалькова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители