Омбудсмен Москалькова рассказала о третьей встрече с украинским коллегой

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова рассказала о третьей встрече с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.

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«Подвели итоги работы по взаимному оказанию помощи гражданским лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей», — написала омбудсмен в своем Telegram-канале.

Москалькова принимает участие в Международной конференции омбудсменов «Будущее прав человека в XXI веке», на которой была затронута тема специальной военной операции РФ на Украине. Она призвала своих коллег «не разжигать ненависть, а сплотиться, чтобы сделать все возможное для оказания помощи людям».

Днем ранее Москалькова сообщила, что Лубинец передал ей в Турции письма для родственников от российских пленных.