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27 минут назад

В Кремле прокомментировали запрет «Чебурашки» на Украине

Елена Прошина

Запрет на просмотр фильма «Чебурашка» на Украине - это не проблема России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, украинским родителям придется объяснять это своим детям. Об этом пишет РИА Новости.

В Кремле прокомментировали запрет «Чебурашки» на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это надо не нам объяснять, это не наша проблема. Это родителям надо объяснять детям Украины», - сказал Песков.

Ранее стало известно, что в школах Киева появились плакаты, на котором изображен перечеркнутый Чебурашка. Сам же герой повести Эдуарда Успенского назван «оккупантом», а тем, кому нравится этот персонаж, предлагается ехать в Россию.

Напомним, фильм «Чебурашка» вышел в прокат 1 января и сразу завоевал успех у зрителей. К 10 января сборы картины составили 3,14 миллиарда рублей, что сделало ее самой кассовой в истории российского проката.

В свою очередь Дмитрий Песков говорил, что вместе с авторами картины радуется за ее успех. По его словам, в России образовался вакуум на кинорынке и его надо заполнять российской продукцией.

Общество,Дмитрий Песков,
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