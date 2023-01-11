В Кремле прокомментировали запрет «Чебурашки» на Украине

Запрет на просмотр фильма «Чебурашка» на Украине - это не проблема России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, украинским родителям придется объяснять это своим детям. Об этом пишет РИА Новости.
«Это надо не нам объяснять, это не наша проблема. Это родителям надо объяснять детям Украины», - сказал Песков.
Ранее стало известно, что в школах Киева появились плакаты, на котором изображен перечеркнутый Чебурашка. Сам же герой повести Эдуарда Успенского назван «оккупантом», а тем, кому нравится этот персонаж, предлагается ехать в Россию.
Напомним, фильм «Чебурашка» вышел в прокат 1 января и сразу завоевал успех у зрителей. К 10 января сборы картины составили 3,14 миллиарда рублей, что сделало ее самой кассовой в истории российского проката.
В свою очередь Дмитрий Песков говорил, что вместе с авторами картины радуется за ее успех. По его словам, в России образовался вакуум на кинорынке и его надо заполнять российской продукцией.