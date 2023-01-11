Всероссийская встреча блогеров состоится в Санкт-Петербурге

24 января станет местом масштабной встречи блогеров со всей России. 800 инфлюенсеров из 68 регионов соберутся на одной площадке и обсудят тренды медиасферы и перспективы профессии блогера.

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Контентмейкеры Insight People со всей страны проведут нетворкинг и мастер-классы, обменяются опытом, создадут совместные креативные проекты и коллаборации. Среди гостей и участников встречи - артисты, музыканты, спортсмены, дизайнеры, лайфстайл-блогеры и авторы экспертных сообществ.

"Каждый из регионов России богат удивительно талантливыми людьми, которые развивают и двигают вперед нашу креативную медиаиндустрию. Познакомиться с ними лично, пообщаться и перенять их опыт - огромная удача! В этом году для такой масштабной встречи мы выбрали Санкт-Петербург как главную культурную столицу нашей страны, где происходит множество событий, важных для развития медиасреды", - сказала генеральный директор продюсерского центра Insight People Алина Зиннатуллина.

Подобные встречи блогеров показывают, что развивать свой блог и свою личность можно не только в столице. Возможности для продвижения и роста существуют в каждом регионе России, а Insight People только преумножает их, считает глава Insight People.

Всероссийская встреча блогеров приурочена ко Дню российского студенчества 25 января и откроет масштабный СтудФест для всей молодежи страны. В пространстве Севкабель Порт соберутся студенты и представители отечественного шоу-бизнеса и массмедиа. Студенты получат возможность прогрузиться в медиасферу, а у блогеров будет возможность пообщаться напрямую со своими подписчиками.