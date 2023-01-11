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28 минут назад

Популярная азиатская страна начнет взимать сбор с туристов

Елена Прошина

Власти Таиланда намерены с июня начать взимать туристический сбор в 300 бат (около $9) при въезде в страну. Об этом пишет РИА Новости.

Популярная азиатская страна начнет взимать сбор с туристов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

С июня 2023 года для прибывших в страну туристов будет введен специальный сбор. Так, путешественникам придется заплатить 300 бат (около $9).

«С иностранцев, имеющих разрешение на работу и пограничные пропуска, сборы взиматься не будут», — рассказал министр туризма и спорта страны Пипат Ратчакитпракан

О том, что Таиланд намерен ввести сбор с туристов стало известно еще в январе 2021 года. Тогда Национальный комитет по политике в области туризма одобрил предложение министерства туризма и спорта о взимании сбора в размере 300 бат с каждого туриста, въезжающего в страну.

Данный сбор осуществляется в соответствии с пересмотренным законом о национальной политике в области туризма. Предполагается, что эти средства будут направлены на развитие туризма и обеспечение страхового покрытия для иностранных гостей.

Так, средства могут пойти на очистку пляжей, камеры на побережье и в национальных парках и другие расходы. Уточнялось, что на развитие инфраструктуры туризма пойдет 266 бат.

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