В России за сутки выявили 4 201 случай заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 201, летальных исходов из-за ковида - на 46. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Днем ранее в стране зарегистрировали 3 032 случая заражения и 47 смертей, всего с начала пандемии - 21 836 969 и 394 214 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 5 122 против 5 062 днем ранее, до 21 258 733.