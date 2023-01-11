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48 минут назад

В России за сутки выявили 4 201 случай заражения коронавирусом

ТАСС

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 201, летальных исходов из-за ковида - на 46. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В России за сутки выявили 4 201 случай заражения коронавирусом
Фото: 

Днем ранее в стране зарегистрировали 3 032 случая заражения и 47 смертей, всего с начала пандемии - 21 836 969 и 394 214 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 5 122 против 5 062 днем ранее, до 21 258 733.

За сутки в РФ госпитализировали 900 заболевших против 1 067 днем ранее (снижение на 15,7%). Число госпитализаций уменьшилось в 34 регионах и увеличилось в 44, в 7 субъектах ситуация не изменилась.

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