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8 минут назад

Россияне выбрали главных писателей 2022 года

Вечерняя Москва

Четыре процента опрошенных россиян главным писателем прошлого года назвали Захара Прилепина. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Россияне выбрали главных писателей 2022 года
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— В числе содержательных ответов — Захар Прилепин (четыре процента), Александр Пушкин (два процента) и Виктор Пелевин (два процента), — говорится в сообщении.

При этом 75 процентов респондентов затруднились дать ответ на этот вопрос. Как уточняется на сайте ВЦИОМ, на протяжении 11 лет (с 2006 по 2018 годы) рейтинг писателей года возглавляла Дарья Донцова.

В прошлом году стало известно, что свыше 20 процентов россиян стали реже посещать кафе и рестораны с марта 2022 года. Согласно данным ВЦИОМ, около 22 процентов граждан страны стали реже ходить по ресторанам. В частности, граждане от 25 до 34 лет — в 35 процентах случаев, жители от 60 лет — в 11 процентах случаев перестали посещать такие заведения.

Помимо этого, почти каждый второй россиянин считает, что наступивший год будет в целом хорошим для них. ВЦИОМ уточняет, что около половины россиян (45 процентов) считают, что наступивший год станет хорошим для России, почти столько же настроены на трудные для государства времена (51 процент).

Общество,Виктор Пелевин,Дарья Донцова,Захар Прилепин,ВЦИОМ,
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