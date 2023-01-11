Россияне выбрали главных писателей 2022 года

Четыре процента опрошенных россиян главным писателем прошлого года назвали Захара Прилепина. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— В числе содержательных ответов — Захар Прилепин (четыре процента), Александр Пушкин (два процента) и Виктор Пелевин (два процента), — говорится в сообщении.

При этом 75 процентов респондентов затруднились дать ответ на этот вопрос. Как уточняется на сайте ВЦИОМ, на протяжении 11 лет (с 2006 по 2018 годы) рейтинг писателей года возглавляла Дарья Донцова.

В прошлом году стало известно, что свыше 20 процентов россиян стали реже посещать кафе и рестораны с марта 2022 года. Согласно данным ВЦИОМ, около 22 процентов граждан страны стали реже ходить по ресторанам. В частности, граждане от 25 до 34 лет — в 35 процентах случаев, жители от 60 лет — в 11 процентах случаев перестали посещать такие заведения.