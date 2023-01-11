Стало известно о подготовке медведя Диксона к уколам

«Зоологи приучают Диксона к личному контакту и готовят его в том числе к потенциальным уколам: для этого в месте возможной инъекции слегка тянут его за шерсть. Так он постепенно привыкнет к новому воздействию и не будет волноваться в будущем», — объяснила Акулова.