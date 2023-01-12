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1 час назад

Верховный суд разрешил не возвращать «бывшему» деньги

Парламентская газетаиещё 2

Бывший сожитель не имеет права требовать вернуть перечисленные в период сожительства денежные средства. О таком решении Верховного суда рассказал портал Право.ру.

Верховный суд разрешил не возвращать «бывшему» деньги
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

ВС рассмотрел дело Ивана Яремчина и Ольги Ющенко о требовании мужчины вернуть перечисленные женщине в период сожительства с 2017 по 2020 год средства в размере 924 000 рублей.

После расставания Яремчин подал на бывшую сожительницу в суд с требованием вернуть деньги. Несмотря на то что в первых двух инстанциях суд соглашался с требованиями Яремчина и предписывал вернуть средства, Ющенко пожаловалась в Верховный суд.

В инстанции рассмотрели дело и не согласились с доводами судов прошлых инстанций, которые считали доказанным факт перевода средств и, как следствие, отсутствие договорных отношений в паре, неосновательное обогащение женщины.

В ВС она подчеркнула, что прошлые инстанции не учли факт нахождения с истцом в близких личных отношениях и сожительство. Верховный суд встал на сторону ответчицы, пояснив, что у истца не возникало требований их вернуть до расставания. «Не подлежат возврату деньги во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата, знало об отсутствии обязательства», — постановили судьи инстанции, направив дело на пересмотр в первую инстанцию.

Как сообщала «Парламентская газета», в Верховном суде объяснили, как делить доход от бизнеса после развода. Подчеркивается, что при разводе нельзя разделить поровну годовой доход одного из супругов, занимающегося предпринимательской деятельностью, если процесс расторжения брака был завершен в середине года.

Общество,Громкие уголовные дела ,
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