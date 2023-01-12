Верховный суд разрешил не возвращать «бывшему» деньги

Бывший сожитель не имеет права требовать вернуть перечисленные в период сожительства денежные средства. О таком решении Верховного суда рассказал портал Право.ру.
ВС рассмотрел дело Ивана Яремчина и Ольги Ющенко о требовании мужчины вернуть перечисленные женщине в период сожительства с 2017 по 2020 год средства в размере 924 000 рублей.
После расставания Яремчин подал на бывшую сожительницу в суд с требованием вернуть деньги. Несмотря на то что в первых двух инстанциях суд соглашался с требованиями Яремчина и предписывал вернуть средства, Ющенко пожаловалась в Верховный суд.
В инстанции рассмотрели дело и не согласились с доводами судов прошлых инстанций, которые считали доказанным факт перевода средств и, как следствие, отсутствие договорных отношений в паре, неосновательное обогащение женщины.
В ВС она подчеркнула, что прошлые инстанции не учли факт нахождения с истцом в близких личных отношениях и сожительство. Верховный суд встал на сторону ответчицы, пояснив, что у истца не возникало требований их вернуть до расставания. «Не подлежат возврату деньги во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата, знало об отсутствии обязательства», — постановили судьи инстанции, направив дело на пересмотр в первую инстанцию.
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