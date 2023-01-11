Вован и Лексус объяснили, как они связываются с потенциальной жертвой пранка

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, стали участниками спецвыпуска передачи «Откровенно». В интервью с Федеральным агентством новостей блогеры рассказали, как им удается добывать контакты потенциальных жертв розыгрыша.

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Во время поиска собеседника пранкеры перебирают варианты, как с ним быстрее связаться. В некоторых случаях им приходится общаться с приемной и прибегать к серьезным цепочкам убеждения, выстраивать хитрые схемы.

«Просто взять в открытой базе обычный номер телефона – это тебе ничего не даст. Многие люди даже трубки не берут с незнакомых номеров. Поэтому здесь должна быть очень кропотливая работа по установлению контакта», — объяснил Вован.

Многие до сих пор считают, что пранкеры берут прямые номера телефонов или выясняют их через спецслужбы. А после якобы начинается диалог с собеседником. Вован и Лексус заверили, что их розыгрыши являются серьезной и долгой работой. И перед разговором требуется долгое согласование беседы с помощниками, особенно, если речь идет о международных политиках.

По словам пранкеров, розыгрыш дойдет до конца, если все уже организовано и согласовано. Однако оборваться идея может еще на общении с офисом, так как более-менее профессиональная команда вычислит пранкеров, созвонившись с установленными ранее контактными лицами.