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17 минут назад

"Ъ": айтишникам-возвращенцам готовят бронь от армии

Газета.Ru

Минцифры готовит пакет мер по возвращению уехавших из России IT-специалистов, в том числе возможность предоставления отсрочки от службы в армии. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников ИТ-рынка.

СМИ: айтишникам-возвращенцам готовят бронь от армии
Фото: ТАССТАСС

Отсрочка от армии IT-специалистам и сотрудникам оборонно-промышленного комплекса до сих пор законодательно не закреплена, поэтому формально военкоматы все еще могут призвать таких работников. Кроме того, в списке возможных мер для айтишников, желающих вернуться в РФ, значится частичная оплата перелета домой. При этом в Минцифры негативно относятся к предложениям запретить удаленную работу за рубежом или поднять подоходный налог до 30%, так как это «это не поможет ни отрасли, ни самим специалистам».

Источник «Ъ» в правительстве заявил, что окончательного пакета мер по возвращению IT-экспертов пока нет, однако «они будут приняты в ближайшее время».

Общество,Коммерсант,
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