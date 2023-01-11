СМИ: айтишникам-возвращенцам готовят бронь от армии

Минцифры готовит пакет мер по возвращению уехавших из России IT-специалистов, в том числе возможность предоставления отсрочки от службы в армии. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников ИТ-рынка.

Отсрочка от армии IT-специалистам и сотрудникам оборонно-промышленного комплекса до сих пор законодательно не закреплена, поэтому формально военкоматы все еще могут призвать таких работников. Кроме того, в списке возможных мер для айтишников, желающих вернуться в РФ, значится частичная оплата перелета домой. При этом в Минцифры негативно относятся к предложениям запретить удаленную работу за рубежом или поднять подоходный налог до 30%, так как это «это не поможет ни отрасли, ни самим специалистам».