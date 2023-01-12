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1 час назад

Россиянам подсказали упражнение для борьбы с посленовогодней хандрой

Lenta.ruиещё 2

Для борьбы с посленовогодней хандрой нужно проводить больше времени на свежем воздухе, а также расслаблять шею и плечи, рассказала семейный психолог Наталья Наумова. Она подсказала россиянам упражнение против приступов тоски в беседе с «Вечерней Москвой».

Россиянам подсказали упражнение против посленовогодней хандры
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам психолога, столкнувшемуся с таким состоянием человеку нужно проанализировать предшествующие события. Возможно, страдающий от хандры переутомился при подготовке к празднику, слишком устал во время подготовки итоговых отчетов еще до каникул, а потом мало отдохнул и слишком много выпил за время долгих выходных.

Чтобы бороться с депрессивными состояниями, продолжила психолог, нужно больше бывать на свежем воздухе и добавить в жизнь больше активности. Наконец, заключила Наумова, сразу после праздников важно поставить перед собой новые цели и задачи.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, как правильно избавляться от набранных во время новогодних праздников килограммов. Диетолог порекомендовала постепенно сбрасывать вес, снижая количество потребляемых калорий.

Общество,Елена Соломатина,Наталья Наумова,
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