Россиянам подсказали упражнение против посленовогодней хандры

Для борьбы с посленовогодней хандрой нужно проводить больше времени на свежем воздухе, а также расслаблять шею и плечи, рассказала семейный психолог Наталья Наумова. Она подсказала россиянам упражнение против приступов тоски в беседе с «Вечерней Москвой».

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По словам психолога, столкнувшемуся с таким состоянием человеку нужно проанализировать предшествующие события. Возможно, страдающий от хандры переутомился при подготовке к празднику, слишком устал во время подготовки итоговых отчетов еще до каникул, а потом мало отдохнул и слишком много выпил за время долгих выходных.

Чтобы бороться с депрессивными состояниями, продолжила психолог, нужно больше бывать на свежем воздухе и добавить в жизнь больше активности. Наконец, заключила Наумова, сразу после праздников важно поставить перед собой новые цели и задачи.