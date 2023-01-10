Мать Смольянинова опровергла желание сына сражаться за Украину

Мать актера Артура Смольянинова, оказавшегося в центре скандала из-за антироссийских высказываний, прокомментировала сложившуюся ситуацию.
В беседе с «Комсомольской правдой» она заявила, что артист имел ввиду совсем другое и воевать за Украину и превратить РФ в «радиоактивный пепел» он не хочет.
По словам матери актера, Смольянинов спровоцировали «так сказать» и если послушать все интервью, то станет понятно, что «никакого желания, чтобы Россия превратилась в кучу радиоактивной пыли у него нет».
«Наоборот. Он сказал, что он готов жизнь отдать, чтобы уничтожить все ядерное оружие», — сказала она.
Мать Смольянинова отметила, что в интервью у ее сына несколько раз спросили «солидаризируется ли он».
«И он говорит: "Нет. Если прямо совсем мне ничего не останется, как сделать выбор, на чьей стороне сражаться, то я буду сражаться за Украину". Но это не значит, что он хочет и собирается сражаться за Украину», — добавила она.
Мать актера поделилась, что Смольянинов «вынес урок для себя» и «тоже недоволен интервью».
Напомним, что актер в интервью «Новой газете Европы» заявил, что готов воевать «только за Украину», сказав, что судьба России ему безразлична и допустил превращение ее «в радиоактивный пепел». На фоне данных высказываний глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова.