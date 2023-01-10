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38 минут назад

Мать Смольянинова опровергла желание сына сражаться за Украину

Елена Прошина

Мать актера Артура Смольянинова, оказавшегося в центре скандала из-за антироссийских высказываний, прокомментировала сложившуюся ситуацию.

Мать Смольянинова опровергла желание сына сражаться за Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В беседе с «Комсомольской правдой» она заявила, что артист имел ввиду совсем другое и воевать за Украину и превратить РФ в «радиоактивный пепел» он не хочет.

По словам матери актера, Смольянинов спровоцировали «так сказать» и если послушать все интервью, то станет понятно, что «никакого желания, чтобы Россия превратилась в кучу радиоактивной пыли у него нет».

«Наоборот. Он сказал, что он готов жизнь отдать, чтобы уничтожить все ядерное оружие», — сказала она.

Мать Смольянинова отметила, что в интервью у ее сына несколько раз спросили «солидаризируется ли он».

«И он говорит: "Нет. Если прямо совсем мне ничего не останется, как сделать выбор, на чьей стороне сражаться, то я буду сражаться за Украину". Но это не значит, что он хочет и собирается сражаться за Украину», — добавила она.

Мать актера поделилась, что Смольянинов «вынес урок для себя» и «тоже недоволен интервью».

Напомним, что актер в интервью «Новой газете Европы» заявил, что готов воевать «только за Украину», сказав, что судьба России ему безразлична и допустил превращение ее «в радиоактивный пепел». На фоне данных высказываний глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова.

Общество,Александр Бастрыкин,Артур Смольянинов,Следственный комитет,
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