На Крымском мосту восстановили движение по первому пролету

Строители завершили надвижку первого пролета левой части Крымского моста. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства России.

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Отмечается, что движение автомобилей по правой стороне Крымского моста было восстановлено.

«При монтаже использовался метод поперечной надвижки, что позволило выполнить работы в кратчайшие сроки. Полностью завершить надвижку планируем уже в феврале», – привели слова вице-премьера России Марата Хуснуллина в Telegram-канале правительства России.

Там также отметили, что всего на левой стороне автодорожной части моста требуется заменить четыре пролета. Согласно прогнозам, все пролёты будут установлены в проектное положение в феврале, после чего специалисты приступят к укладке асфальтобетона, ремонту инженерных систем и замене барьерного ограждения.

Согласно словам Telegram-канала правительства РФ, все восстановительные работы должны быть завершены в марте.