Россия и Иран будут совместно снимать телесериалы

Российские и иранские режиссеры намереваются в ближнесрочной перспективе приступить к совместным съемкам телесериалов, заявил советник по культуре Ирана Масуд Ахмадванд. Об этом пишет ТАСС.

Ахмадванд пояснил, что Россия и Иран создали совместный медиа-комитет. Он будет заниматься вопросами сотрудничества сторон в сфере производства сериалов.

Чиновник выразил надежду, что в скором времени кинематографисты начнут работу над совместными проектами.

По его оценке, эти проекты «сформируют новый способ ознакомления граждан Ирана и России с культурными реалиями друг друга напрямую, без посредничества западных СМИ».

Уточняется, что советник не рассказал, когда комитет приступит к работе.