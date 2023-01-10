Россия и Иран будут совместно снимать телесериалы

Российские и иранские режиссеры намереваются в ближнесрочной перспективе приступить к совместным съемкам телесериалов, заявил советник по культуре Ирана Масуд Ахмадванд. Об этом пишет ТАСС.
Ахмадванд пояснил, что Россия и Иран создали совместный медиа-комитет. Он будет заниматься вопросами сотрудничества сторон в сфере производства сериалов.
Чиновник выразил надежду, что в скором времени кинематографисты начнут работу над совместными проектами.
По его оценке, эти проекты «сформируют новый способ ознакомления граждан Ирана и России с культурными реалиями друг друга напрямую, без посредничества западных СМИ».
Уточняется, что советник не рассказал, когда комитет приступит к работе.
Ранее Масуд Ахмадванд сообщил, что фильмы, сериалы и мультфильмы иранского производства в ближайшее время выйдут на российских телеканалах.