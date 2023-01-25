Тест: Что вы знаете о Высоцком?

25 января 2023 года исполняется 85 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. Певец, музыкант, поэт и актер, автор и исполнитель более 600 песен играл в Московском театре драмы и комедии на Таганке, снимался в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Служили два товарища", "Плохой хороший человек" и других.