Тест: Что вы знаете о Высоцком?

25 января 2023 года исполняется 85 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. Певец, музыкант, поэт и актер, автор и исполнитель более 600 песен играл в Московском театре драмы и комедии на Таганке, снимался в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Служили два товарища", "Плохой хороший человек" и других.
В 1986 году Высоцкому посмертно было присвоено звание "Заслуженный артист РСФСР", а в 1987 году - присуждена Государственная премия СССР. Его творчество стало знаковым для целовго поколения. А что вам известно о Владимире Высоцком? Пройдите тест, чтобы проверить свои знания.