Россиянам напомнили, что делать при обморожении

Зима в России выдалась особенно холодной, значительно возросли риски переохлаждений и обморожений. В зоне риска находятся дети и пожилые люди, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Роспотребнадзор.

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Отмечается, что при обморожении чаще всего страдают пальцы рук и ног, щеки, подбородок, уши и нос.

В ведомстве пояснили, что после прогулки при низких температурах могут возникнуть холод и дрожь в теле, покраснения, покалывания, онемение и жжение.

В этом случае следует немедленно уйти из холода в тепло, снять одежду и обувь, переодеться в теплое белье. После этого необходимо согреть пораженные участки теплой водой. Ее температура не должна превышать 36 градусов.

Если кожа отвердела, покрылась волдырями, то нужно прекратить самолечение и немедленно обратиться к врачу, заметили в ведомстве.