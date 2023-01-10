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1 час назад

Россиянам напомнили, что делать при обморожении

Илья Родин

Зима в России выдалась особенно холодной, значительно возросли риски переохлаждений и обморожений. В зоне риска находятся дети и пожилые люди, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Россиянам напомнили, что делать при обморожении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что при обморожении чаще всего страдают пальцы рук и ног, щеки, подбородок, уши и нос.

В ведомстве пояснили, что после прогулки при низких температурах могут возникнуть холод и дрожь в теле, покраснения, покалывания, онемение и жжение.

В этом случае следует немедленно уйти из холода в тепло, снять одежду и обувь, переодеться в теплое белье. После этого необходимо согреть пораженные участки теплой водой. Ее температура не должна превышать 36 градусов.

Если кожа отвердела, покрылась волдырями, то нужно прекратить самолечение и немедленно обратиться к врачу, заметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что многие «проверенные» способы опасны для здоровья. В частности, растирание кожи снегом увеличивает площадь поражения. Кроме того, не следует растирать кожу спиртом, водкой.

Общество,Роспотребнадзор,
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