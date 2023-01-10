Елену Проклову прооперировали

Врачи Боткинской больницы прооперировали российскую актрису Елену Проклову после перелома ноги. Операция прошла успешно, пишет ТАСС.

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«Вчера мне сделали операцию. У меня был перелом со смещением стопы, все сделали, теперь лежу выздоравливаю», - уточнила Проклова.

Актриса пояснила, что во время гастролей в Крыму получила травму на репетиции спектакля «Розыгрыш».

Проклова отметила, что поскользнулась и сломала ногу на первой же репетиции. Только после спектакля она узнала, что у нее перелом. В последующие дни она исполнила свою роль еще в пяти спектаклях, «ездила [по сцене] на коляске с гипсом».

По ее словам, ногой она смогла заниматься только после возвращения в Москву. Там ей сняли гипс и сделали операцию.