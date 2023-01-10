В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
1 час назад

Россиянка через суд добилась возвращения мобилизованного сына

Lenta.ru

В Красноярском крае женщина через суд добилась отмены решения военкомата по призыву ее сына на службу по частичной мобилизации. Теперь его должны вернуть из зоны боевых действий, сообщает Ngs24.ru.

Россиянка через суд добилась возвращения мобилизованного сына
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам 55-летней Халиды Миндубаевой из города Назарово, ее сын Вакиль работает машинистом на Ачинском глиноземном комбинате. В конце сентября 2022 года он получил отсрочку от призыва по мобилизации, но ему уже успели вручить повестку и затем отправить на два месяца в учебный центр, а затем в Донбасс.

Тем не менее Халида обратилась в суд, требуя признать призыв незаконным. Суд в Ачинске 28 ноября постановил отменить решение призывной комиссии. Военкомат тем не менее подал апелляцию. По словам россиянки, там мотивировали это тем, что на момент призыва завод не был оборонным предприятием, однако Халида говорит, что это неправда.

10 января Красноярский краевой суд подтвердил решение Ачинского суда. Таким образом, Вакиля должны вернуть из армии. Решение суда должно быть направлено в военкомат в течение недели. Также Халида планирует писать жалобу в Минобороны.

В конце ноября Гатчинский суд Ленинградской области впервые признал незаконным призыв на воинскую службу по указу о частичной мобилизации.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители