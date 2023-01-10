Единороссы запустили акцию по поддержке ВС РФ "Тепло для героя"

Всероссийская акция "Единой России" "Тепло для героя" стартовала во вторник, в ее рамках люди старшего поколения смогут отправить военнослужащим письма со словами поддержки и подарок, сделанный своими руками. Об этом во вторник сообщила ТАСС депутат Госдумы, руководитель партийного направления "Долголетие для всех" Екатерина Стенякина.

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"В рамках партийного направление "Долголетие для всех" стартовала всероссийская акция "Тепло для героя" в поддержку Вооруженных сил РФ", - сказала она.

По словам парламентария, в рамках акции волонтеры и "люди старшего поколения с активной жизненной позицией" со всех регионов России "могут отправить российским военнослужащим письма со словами поддержки" и подарок, сделанный "своими руками ко Дню защитника Отечества". Акция пройдет с 10 января по 23 февраля 2023 года.

Стенякина напомнила о том, что летом 2022 года в благотворительной акции "Бабушкина забота" приняли участие около 40 регионов страны. Представители старшего поколения изготовили своими руками и передали более 40 тысяч теплых вязаных изделий нуждающимся жителям из ЛНР и ДНР, а также в пункты временного размещения беженцев на территории Белгородской и Ростовской областей.