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1 час назад

Единороссы запустили акцию по поддержке ВС РФ "Тепло для героя"

ТАСС

Всероссийская акция "Единой России" "Тепло для героя" стартовала во вторник, в ее рамках люди старшего поколения смогут отправить военнослужащим письма со словами поддержки и подарок, сделанный своими руками. Об этом во вторник сообщила ТАСС депутат Госдумы, руководитель партийного направления "Долголетие для всех" Екатерина Стенякина.

Единороссы запустили акцию по поддержке ВС РФ "Тепло для героя"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В рамках партийного направление "Долголетие для всех" стартовала всероссийская акция "Тепло для героя" в поддержку Вооруженных сил РФ", - сказала она.

По словам парламентария, в рамках акции волонтеры и "люди старшего поколения с активной жизненной позицией" со всех регионов России "могут отправить российским военнослужащим письма со словами поддержки" и подарок, сделанный "своими руками ко Дню защитника Отечества". Акция пройдет с 10 января по 23 февраля 2023 года.

Стенякина напомнила о том, что летом 2022 года в благотворительной акции "Бабушкина забота" приняли участие около 40 регионов страны. Представители старшего поколения изготовили своими руками и передали более 40 тысяч теплых вязаных изделий нуждающимся жителям из ЛНР и ДНР, а также в пункты временного размещения беженцев на территории Белгородской и Ростовской областей.

"Теперь наши бабушки свяжут теплые вещи для наших героев, которые обязательно пригодятся в сырую и холодную погоду. В свою очередь партия "Единая Россия" предоставит все необходимое для изготовления и передачи посылок", - отметила она.

Общество,Екатерина Стенякина,Верховный суд,Единая Россия,Госдума,
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