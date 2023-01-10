Единороссы запустили акцию по поддержке ВС РФ "Тепло для героя"

Всероссийская акция "Единой России" "Тепло для героя" стартовала во вторник, в ее рамках люди старшего поколения смогут отправить военнослужащим письма со словами поддержки и подарок, сделанный своими руками. Об этом во вторник сообщила ТАСС депутат Госдумы, руководитель партийного направления "Долголетие для всех" Екатерина Стенякина.
"В рамках партийного направление "Долголетие для всех" стартовала всероссийская акция "Тепло для героя" в поддержку Вооруженных сил РФ", - сказала она.
По словам парламентария, в рамках акции волонтеры и "люди старшего поколения с активной жизненной позицией" со всех регионов России "могут отправить российским военнослужащим письма со словами поддержки" и подарок, сделанный "своими руками ко Дню защитника Отечества". Акция пройдет с 10 января по 23 февраля 2023 года.
Стенякина напомнила о том, что летом 2022 года в благотворительной акции "Бабушкина забота" приняли участие около 40 регионов страны. Представители старшего поколения изготовили своими руками и передали более 40 тысяч теплых вязаных изделий нуждающимся жителям из ЛНР и ДНР, а также в пункты временного размещения беженцев на территории Белгородской и Ростовской областей.
"Теперь наши бабушки свяжут теплые вещи для наших героев, которые обязательно пригодятся в сырую и холодную погоду. В свою очередь партия "Единая Россия" предоставит все необходимое для изготовления и передачи посылок", - отметила она.