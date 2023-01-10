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30 минут назад

Хинштейн рассказал о первом деле по новой статье о ЛГБТ-пропаганде

Мария Иванова

Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что по его запросу возбудили первое дело по новой статье о ЛГБТ-пропаганде - против издательства Popcorn Books. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Хинштейн рассказал о первом деле по новой статье о ЛГБТ-пропаганде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из ответа МВД на запрос Хинштейна следует, что против издательства возбудили дело по административным статьям 6.21 (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений/предпочтений или смены пола) и 20.1 (мелкое хулиганство).

«Рассчитываю, что дело будет доведено до суда и «Попкорн букс», бросившее государству открытый вызов, получит по заслугам», - написал депутат.

Хинштейн назвал Popcorn Books «одним из флагманов продвижения ЛГБТ-литературы в России».

Он отметил, что после вступления в силу новых законов о запрете ЛГБТ-пропаганды издательство «не только продолжило продажу таких книг, но и демонстративно стало украшать их обложки цитатами из 29 статьи Конституции», гарантирующей свободу слова и запрет цензуры.

Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Ранее в России приняли пакет законов о полном запрете ЛГБТ-пропаганды и пропаганды педофилии в СМИ, рекламе, книгах и кино.

Документы, среди прочего, расширяют перечень информации, которую запрещено распространять среди детей, - это пропаганда и демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений/предпочтений, а также пропаганда смены пола.

Общество,Александр Хинштейн,Владимир Путин,Госдума,
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