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1 час назад

Регистрацию ребенка по месту жительства запустили на "Госуслугах"

ТАСС

Регистрация ребенка по месту жительства стала доступна через портал "Госуслуги", а услугой уже воспользовались 6 тысяч семей по всей России. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры РФ во вторник.

Регистрацию ребенка по месту жительства запустили на "Госуслугах"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Зарегистрировать ребенка по месту жительства стало гораздо проще. Подать заявку родители теперь могут через "Госуслуги", - говорится в сообщении.

Как пояснили в министерстве, зарегистрировать ребенка получится только по месту жительства одного из родителей, который должен направить заявление. "Для заявления нужны паспорта обоих родителей, свидетельство о рождении ребенка или реквизиты актовой записи", - добавили в Минцифры РФ.

"МВД рассмотрит заявление в течение 6 рабочих дней, а электронное свидетельство придет в личный кабинет. По желанию бумажный вариант можно получить в МВД", - рассказали в министерстве.

Ранее оформление прописки ребенку было возможно только в МФЦ, паспортном столе или МВД. Теперь же посещать ведомство не нужно, свидетельство о регистрации пришлют в личный кабинет. Его можно распечатать и использовать, например, для записи ребенка в детский сад, школу и поликлинику, а также оформить льготы и пособия.

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