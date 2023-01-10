Регистрацию ребенка по месту жительства запустили на "Госуслугах"

Регистрация ребенка по месту жительства стала доступна через портал "Госуслуги", а услугой уже воспользовались 6 тысяч семей по всей России. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры РФ во вторник.

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"Зарегистрировать ребенка по месту жительства стало гораздо проще. Подать заявку родители теперь могут через "Госуслуги", - говорится в сообщении.

Как пояснили в министерстве, зарегистрировать ребенка получится только по месту жительства одного из родителей, который должен направить заявление. "Для заявления нужны паспорта обоих родителей, свидетельство о рождении ребенка или реквизиты актовой записи", - добавили в Минцифры РФ.

"МВД рассмотрит заявление в течение 6 рабочих дней, а электронное свидетельство придет в личный кабинет. По желанию бумажный вариант можно получить в МВД", - рассказали в министерстве.