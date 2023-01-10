Песков: Путин получает информацию о состоянии Михалкова

Президент России Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления режиссеру Никите Михалкову . Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков .

Напомним, что Михалкова госпитализировали в 67-ю горбольницу 5 января, а позднее перевели в 52-ю ГКБ. В пресс-службе режиссера заявляли, что он попал в больницу с гриппом. При этом информацию СМИ о пневмонии, вызванной коронавирусом, представители режиссера не подтвердили.