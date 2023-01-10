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1 час назад

Песков: Путин получает информацию о состоянии Михалкова

Никита Бородкин

Президент России Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления режиссеру Никите Михалкову. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что глава государства регулярно получает информацию о состоянии здоровья кинорежиссера.

Напомним, что Михалкова госпитализировали в 67-ю горбольницу 5 января, а позднее перевели в 52-ю ГКБ. В пресс-службе режиссера заявляли, что он попал в больницу с гриппом. При этом информацию СМИ о пневмонии, вызванной коронавирусом, представители режиссера не подтвердили.

Состояние Михалкова начало ухудшаться

10 января сообщалось, что состояние Михалкова ухудшилось. У режиссера возросла площадь поражения легких и обострились хронические проблемы с сердцем. Ему поставили диагноз «идиопатическая аритмия», он остается в реанимации.

Общество,Видео,Дмитрий Песков,Никита Михалков,Владимир Путин,
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