В РФ за сутки выявили 4 675 случаев заражения COVID-19

За минувшие 24 часа на территории России зафиксировали 4 675 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

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Не смогли побороть заболевание 48 пациентов.

Всего с начала коронавирусной пандемии зафиксировали 21 841 644 случая, а летальных исходов – 394 262. Количество выздоровлений за прошедший день выросло на 4 541 против 5 122 сутками ранее.

Ранее в Роспотребнадзоре завили, что субвариант штамма коронавируса "Омикрон" "Кракен" был зафиксирован в России.