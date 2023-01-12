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1 час назад

В РФ за сутки выявили 4 675 случаев заражения COVID-19

Москва24иещё 4

За минувшие 24 часа на территории России зафиксировали 4 675 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

В РФ за сутки выявили 4 675 случаев заражения COVID-19
Фото: m24.ru m24.ru

Не смогли побороть заболевание 48 пациентов.

Всего с начала коронавирусной пандемии зафиксировали 21 841 644 случая, а летальных исходов – 394 262. Количество выздоровлений за прошедший день выросло на 4 541 против 5 122 сутками ранее.

Ранее в Роспотребнадзоре завили, что субвариант штамма коронавируса "Омикрон" "Кракен" был зафиксирован в России.

В ведомстве подчеркнули, что работники продолжают проводить мониторинг циркуляции штаммов COVID-19 в государстве и в некоторых других странах с последующей загрузкой геномных данных в национальную базу VGARus.

Общество,COVID-19,Роспотребнадзор,
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