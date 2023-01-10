В порту Ейска замерзло Азовское море

Капитан ейского порта Георгий Булавкин ввел ограничения по режиму ледового плавания. Из-за заморозков не все суда могут совершать выход на воду.

Фото: ФедералПресс / Екатерина Лазарева ФедералПресс / Екатерина Лазарева

«Судам, имеющим ледовый класс ниже ice1, запрещается плавать в порту. Также нельзя проводить буксировочные операции, исключение составляют только аварийные случаи», – сообщается в распоряжении.

Решение о введении ограничений приняли после анализа погодных условий. Ейский морской порт является замерзающим, на данный момент погодные условия вызывают трудности в работе порта.

Ограничения не будут распространяться на буксировку судов ледоколами в процессе проводки и швартовки. Сегодня из-за сильного ветра штормовое предупреждение объявили в Керченском проливе.