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29 минут назад

В порту Ейска замерзло Азовское море

РИА "ФедералПресс"

Капитан ейского порта Георгий Булавкин ввел ограничения по режиму ледового плавания. Из-за заморозков не все суда могут совершать выход на воду.

В порту Ейска замерзло Азовское море
Фото: ФедералПресс / Екатерина ЛазареваФедералПресс / Екатерина Лазарева

«Судам, имеющим ледовый класс ниже ice1, запрещается плавать в порту. Также нельзя проводить буксировочные операции, исключение составляют только аварийные случаи», – сообщается в распоряжении.

Решение о введении ограничений приняли после анализа погодных условий. Ейский морской порт является замерзающим, на данный момент погодные условия вызывают трудности в работе порта.

Ограничения не будут распространяться на буксировку судов ледоколами в процессе проводки и швартовки. Сегодня из-за сильного ветра штормовое предупреждение объявили в Керченском проливе.

Ранее «ФедералПресс» опубликовал список самых важных политических событий текущего года.

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