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40 минут назад

Врач оценил риск ухудшения эпидситуации в РФ из-за коронавируса-«кракена»

Мария Иванова

Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что новый вариант омикрон-штамма коронавируса - «кракен» - более заразен, но протекает легко. Об этом сообщает агентство «Москва».

Врач оценил риск ухудшения эпидситуации в РФ из-за коронавируса-«кракена»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Вознесенского, все варианты омикрон-штамма имеют общую черту - они более заразны по сравнению с вариантами альфа, бета, гамма и дельта, но протекают легче.

Эксперт подчеркнул, что «кракен» не должен серьезно ухудшить ситуацию с коронавирусом.

«Бояться нам абсолютно нечего», - подчеркнул Вознесенский.

Он добавил, что рекомендации для защиты от новых вариантов коронавируса остаются прежними - прививаться и ревакцинироваться.

Вариант «кракен» сейчас активно распространяется в США, за последние недели его доля в стране выросла с четырех до 40 процентов.

В Европейском центре по контролю и профилактике заболеваний заявляли, что «кракен» распространяется очень агрессивно: количество новых случаев заражения удваивается каждые девять дней.

7 января в Роспотребнадзоре заявили, что «кракен»-вариант вируса в России пока не обнаружен.

Общество,Сергей Вознесенский,РУДН,Роспотребнадзор,
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