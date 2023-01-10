Россиян предупредили о второй волне гриппа

Снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в России на 52% объясняется меньшим количеством социальных контактов в период новогодних праздников, рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. Комментируя «Ленте.ру» соответствующую статистику Роспотребнадзора, она предупредила о второй волне заболеваемости.
«Во время каникул люди были разобщены, была снижена передача вирусов от человека к человеку. Благодаря каникулам никто не ходил в школы, вузы, снизилось количество работающих в офисе. Это все ожидаемо, такой разрыв социальных связей можно сравнить с ковидными ограничениями, когда все было закрыто. Был поставлен условный барьер, благодаря которому была приостановлена передача вируса», — объяснила врач.
При этом она напомнила, что тенденция на снижение будет временной, так как за ним последуют следующие всплески заболеваемости.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали «Ленте.ру» о том, что за минувшую неделю показатель заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России снизился на 52 процента. При этом в службе уточнили, что общее количество заболевших составило более 580 тысяч человек.