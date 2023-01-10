В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
48 минут назад

В ВШЭ определили портрет россиянина из креативного класса

Газета.Ru

Наиболее типичный представитель российского креативного класса – это молодой мужчина в возрасте 25–34 года с высшим образованием, выяснили исследователи из Высшей школы экономики. Об этом "Газете.Ru" рассказали в ВШЭ.

В ВШЭ определили портрет россиянина из креативного класса
Фото: Freepik.comFreepik.com

Однако на протяжении последних лет прослеживается тенденция старения этой категории работников (что в целом соответствует общероссийским трендам развития рынка труда).

В последние годы в мире особое внимание уделяется развитию креативных индустрий – видов экономической деятельности, в основе которых лежат взаимосвязи между творчеством, культурой и технологиями. К ним относят музыку, кино и анимацию, видеоигры, архитектуру, дизайн, моду, изобразительное и исполнительское искусство, телерадиовещание, рекламу и другие.

По оценке специалистов, численность креативного класса в России в 2021 г. составила 3,4 млн человек, или 4.8% от общей численности занятых; за пять лет она увеличилась практически на треть.

"Креативный класс в России очень неоднороден по своей структуре. Так, немногим менее половины (43.4%) всех занятых приходится на две профессии – специалистов по рекламе и маркетингу (24.4%) и разработчиков программного обеспечения (19%), а около 68% занятых в этом сегменте – на десять творческих профессий", – отметили ученые.

По специальности работают только около половины занятых в творческих профессиях в России. При этом наиболее важными для выполнения трудовых обязанностей оказались именно профессиональные навыки, непосредственно относящиеся к работе, а также навыки использования профессиональной документации и цифровые компетенции. Среди универсальных навыков наибольшим спросом на "творческом рабочем месте" пользовались многозадачность, умение принимать решение, навыки поиска новых идей и стрессоустойчивость.

Общество,ВШЭ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители