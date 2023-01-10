В ВШЭ определили портрет россиянина из креативного класса

Наиболее типичный представитель российского креативного класса – это молодой мужчина в возрасте 25–34 года с высшим образованием, выяснили исследователи из Высшей школы экономики. Об этом "Газете.Ru" рассказали в ВШЭ.

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Однако на протяжении последних лет прослеживается тенденция старения этой категории работников (что в целом соответствует общероссийским трендам развития рынка труда).

В последние годы в мире особое внимание уделяется развитию креативных индустрий – видов экономической деятельности, в основе которых лежат взаимосвязи между творчеством, культурой и технологиями. К ним относят музыку, кино и анимацию, видеоигры, архитектуру, дизайн, моду, изобразительное и исполнительское искусство, телерадиовещание, рекламу и другие.

По оценке специалистов, численность креативного класса в России в 2021 г. составила 3,4 млн человек, или 4.8% от общей численности занятых; за пять лет она увеличилась практически на треть.

"Креативный класс в России очень неоднороден по своей структуре. Так, немногим менее половины (43.4%) всех занятых приходится на две профессии – специалистов по рекламе и маркетингу (24.4%) и разработчиков программного обеспечения (19%), а около 68% занятых в этом сегменте – на десять творческих профессий", – отметили ученые.