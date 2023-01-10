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20 минут назад

Врач перечислил особенности нового штамма COVID-19 "Кракен"

Москва24иещё 2

Новый вариант коронавируса "Кракен" является более заразным, однако сама болезнь протекает в легкой форме, поделился врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Врач перечислил особенности нового штамма COVID-19 "Кракен"
Фото: Москва 24/Антон Великжанин :Москва 24/Антон Великжанин :

По его словам, из-за этого штамма на территории РФ не случится резкого ухудшения эпидемиологической ситуации.

"Все штаммы "Омикрона" объединяются двумя общими особенностями. Они более заразны по сравнению с предыдущими вариантами "альфа", "бета", "гамма", "дельт". И они вызывают относительно более легкую форму болезни. Поэтому никакого основания говорить о том, что эти новые подлинии вызовут значительное ухудшение эпидемиологической ситуации, на данный момент не существует", – цитирует Вознесенского Агентство "Москва".

Инфекционист посоветовал жителям России вовремя проходить вакцинацию и ревакцинацию.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков также подтвердил, что "Кракен" обладает большей заразностью. Однако мутация ничем не отличается от предыдущих подлиний, подчеркнул он. Кроме того, симптомы нового штамма ничем не отличаются от других видов коронавируса.

Общество,Николай Крючков,Сергей Вознесенский,РУДН,
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