Врач перечислил особенности нового штамма COVID-19 "Кракен"

"Все штаммы "Омикрона" объединяются двумя общими особенностями. Они более заразны по сравнению с предыдущими вариантами "альфа", "бета", "гамма", "дельт". И они вызывают относительно более легкую форму болезни. Поэтому никакого основания говорить о том, что эти новые подлинии вызовут значительное ухудшение эпидемиологической ситуации, на данный момент не существует", – цитирует Вознесенского Агентство "Москва".