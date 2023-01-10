В России выявили 3 032 новых случая COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 3 032 новых случая коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

Госпитализация потребовалась 1 067 пациентам, что на 142% больше показателя предыдущего дня. От последствий инфекционного заболевания скончались 47 граждан. После прохождения лечения выздоровели 5 062 человека против примерно трех тысяч днем ранее.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 21 832 768 случаев COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 21 253 611 человек.