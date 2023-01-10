Умерла актриса Наркас Юмагузина

Актриса Наркас Юмагузина ушла из жизни в возрасте 39 лет. Об этом сообщает портал Ufa1.ru.
Артистка умерла после борьбы со злокачественной опухолью головного мозга. Юмагузина была ведущей артисткой в Салаватском государственном башкирском драматическом театре.
"Мы ее похоронили в родной деревне Кульчурово Баймакского района. Стечение обстоятельств такое, не было панихиды в театре, она не любила таких пафосных прощаний, и получилось тихо, спокойно, скромно, так, как она любила", - рассказала главный режиссер театра Лиана Нигматуллина.
У Юмагузиной осталось двое дочерей 11 и 14 лет.