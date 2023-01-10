Умерла актриса Наркас Юмагузина

"Мы ее похоронили в родной деревне Кульчурово Баймакского района. Стечение обстоятельств такое, не было панихиды в театре, она не любила таких пафосных прощаний, и получилось тихо, спокойно, скромно, так, как она любила", - рассказала главный режиссер театра Лиана Нигматуллина.