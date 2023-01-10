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Главным «политическим и экономическим кошмаром» для Запада в рамках его стратегической антироссийской политики являются динамично развивающиеся отношения России и стран Азии. Об этом заявил в интервью «Известиям» замглавы МИД России Андрей Руденко.
Он напомнил, что Москва всегда тесно сотрудничала с азиатскими странами и «была и остается неотъемлемой составляющей Азии».
У оппонентов России и раньше не получалось нам в этом плане помешать, а 2022 год, который с точки зрения мировой политики и экономики многое расставляет по своим местам, в том числе в контексте определения контуров будущего мироустройства, показывает: сегодня мир мыслит иными понятиями и не желает следовать навязываемым Западом правилам игры», - констатировал он.
Депутат заксобрания Вологодской области Денис Долженко, выложивший фото с пробежки в Дубае, будет лишен партбилета, так как всему «свое место и время». Об этом заявил в своем Telegram-канале секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«За эти праздничные дни случилось несколько резонансных ситуаций, когда представители депутатского корпуса «Единой России» проявили себя неадекватно. Можно много чем увлекаться по жизни - бегать, нырять, кататься на горных лыжах... Но всему есть время и место», - заметил он, подчеркнув, что на смену тем, кто «утратил связь с реальностью», придут такие, как «ребята на фронте» и те, кто помогает им в тылу.
Госдума уже в январе может принять в первом чтении законопроект, который должен ввести запрет на усыновление и опекунство детей-сирот для граждан из недружественных России стран, по аналогии с «законом Димы Яковлева», запрещающим усыновление американцами. Об этом пишут «Известия».
Инициаторами законопроекта стали представители ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России — За правду» и «Новых людей». По мнению парламентариев, в текущих условиях, когда недружественные государства, по сути, прекратили с Россией диалог по многим направлениям, переданные туда на усыновление дети могут оказаться абсолютно беззащитными.
После рекордно теплого Нового года в Россию пришли аномальные морозы, в некоторых регионах столбики термометров опустились сразу на 18–20 °C. При этом стоит ожидать, что резкие колебания погоды будут продолжаться, так как на климате все больше сказывается глобальное потепление. Об этом рассказали опрошенные «Известиями» метеорологи и климатологи.
«Подобная «истеричность» климата станет доставлять нам все больше хлопот, поскольку с годами она будет только обостряться. Если раньше погодные аномалии вроде рекордных снегопадов и заморозков встречались раз в сто лет, то сейчас — уже раз в десятилетие», - отметил эколог-климатолог Михаил Юлкин.
В первую неделю 2023 года количество покупателей в московских торговых центрах снизилось почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные индекса посещаемости Rstat Index, рассчитываемого компанией «Антивор», пишет РБК.
При этом в целом по России посещаемость ТЦ выросла на 11,5% по сравнению с первой неделей 2022 года. В отрасли связали отток покупателей из торговых центров Москвы с приостановкой деятельности в России ряда иностранных брендов, а также тем, что столица является одним из основных «доноров» внутреннего туризма.