К россиянам обратились по поводу елок

Минприроды России, Рослесхоз и Рослесинфорг (лесоучетное учреждение) призывают россиян правильно утилизировать елки - сдавать в пункты переработки. Специальные пункты приема, где деревья переработают в щепу, корм или технический грунт, есть во многих городах России, сообщили ТАСС в экологических ведомствах.

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"Минприроды России напоминает жителям, что во многих городах организуются специальные пункты приема старых елок, в том числе с участием волонтеров. Мы призываем после новогодних праздников не полениться и отвезти елку на утилизацию. В этом случае специалисты смогут ее переработать и использовать для корма животных, обустройства вольеров, создания экологических троп, оформления цветочных клумб", - сказали в пресс-службе Минприроды РФ.

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Также в Рослесхозе отметили, что ветки дерева можно использовать для защиты корней растений от резких перепадов температур на загородном участке.

Последствия утилизации в мусорные баки

В Минприроды отметили, что живые елки относятся к твердым коммунальным отходам и являются крупногабаритными. Таким отходам присвоен 5 класс опасности. Сваленные возле мест сбора отходов, они могут стать причиной пожаров. "Новогодние деревья, которые утратили потребительские свойства, вынесенные из жилых помещений, в соответствии с федеральным законом "Об отходах производства и потребления" относятся к твердым коммунальным отходам и являются крупногабаритными отходами. Их размер не позволяет осуществить складирование в контейнерах, соответственно, они должны складироваться в бункеры для крупногабаритных отходов", - говорится в сообщении Минприроды РФ.

В Рослесинфорге, в свою очередь, подчеркнули, что ель свыше 1,5 метров может повредить мусорный бак либо пресс мусорной машины. В дальнейшем дерево попадет на полигон, где начнет разлагаться и выделять углекислый газ, который негативно сказывается на климате. Поэтому специалисты обоих ведомств настаивают, что переработка - оптимальный вариант утилизации дерева.

Применение после переработки

Как отметили в экологических ведомствах, переработанную ель специалисты смогут использовать в самых разных сферах: для корма животных, оформления цветочных клумб и изготовления прессованных брикетов для топки печей. Также из них делают компост для садов и парков. Часть древесины идет на производство вешалок для одежды, игрушек, сувениров. В некоторых регионах есть практика отвозить ели в зоопарки на корм и обустройство вольеров для животных.

Однако в пресс-службе Московского зоопарка отметили, что принимают ели, которые не были использованы для декорации дома, и только от компаний. Это связано с тем, что высохшие деревья могут навредить животным. "На их ветках нередко остаются фрагменты пластиковых или стеклянных украшений, мишуры, гирлянд, искусственного снега. Кроме того, деревья, которые долго простояли в помещении, теряют свой аромат и становятся не очень интересными для животных", - отметили в пресс-службе зоопарка.