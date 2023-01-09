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43 минуты назад

В Росавиации опровергли информацию об отмене ограничения полетов в 11 аэропортах

Lenta.ruиещё 1

В Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации) заявили, что ограничение полетов в аэропорты центральной части России и юга страны сохраняется. Слухи об их отмене ведомство опровергло в беседе с ТАСС в понедельник, 9 января.

В Росавиации опровергли информацию об отмене ограничения полетов в 11 аэропортах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Комментируя появившуюся в соцсетях информацию о возобновлении полетов с 15 января 2023 года в 11 аэропортах Центральной части и Юга России, на которые наложены временные ограничения, Росавиация сообщает о том, что данная информация не соответствует действительности. Распространяемый в соцсетях документ является фейком», — отметили в Росавиации.

Общество,Росавиация,
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