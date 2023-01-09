В Росавиации опровергли информацию об отмене ограничения полетов в 11 аэропортах

«Комментируя появившуюся в соцсетях информацию о возобновлении полетов с 15 января 2023 года в 11 аэропортах Центральной части и Юга России, на которые наложены временные ограничения, Росавиация сообщает о том, что данная информация не соответствует действительности. Распространяемый в соцсетях документ является фейком», — отметили в Росавиации.