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6 минут назад

Пользователь Reddit преобразовал героев «Гарри Поттера» в граждан СССР

Елена Прошина

Пользователь Reddit под ником avmnoian при помощи нейросети Midjourney преобразовал героев «Гарри Поттера» в граждан СССР. Об этом сообщает burninghut.ru.

Пользователь Reddit преобразовал героев «Гарри Поттера» в граждан СССР
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В советскую версию «Гарри Поттера» вошло девять персонажей: сам «мальчик, который выжил», Гермиона Грейнджер, Рон Уизли, Хагрид, Дамблдор, Северус Снейп, Волан-де-Морт, Драко Малфой и Беллатриса Лестрейндж. Всех героев пользователей Reddit изобразил на фоне связанных с Россией мест. Так, Рон оказался запечатлен в зимней березовой роще, а Снейп — перед собором Василия Блаженного.

Отмечается, что при генерации изображений нейросеть отталкивалась от внешнего вида актеров, которые играли персонажей вселенной Джоан Роулинг. Например, Драко Малфой оказался очень похож на Тома Фелтона, а Беллатриса Лестрейндж — с Хеленой Бонем-Картер.

Общество,Гарри Поттер,Джоан Роулинг,
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