Пользователь Reddit преобразовал героев «Гарри Поттера» в граждан СССР

Пользователь Reddit под ником avmnoian при помощи нейросети Midjourney преобразовал героев «Гарри Поттера» в граждан СССР. Об этом сообщает burninghut.ru.

В советскую версию «Гарри Поттера» вошло девять персонажей: сам «мальчик, который выжил», Гермиона Грейнджер, Рон Уизли, Хагрид, Дамблдор, Северус Снейп, Волан-де-Морт, Драко Малфой и Беллатриса Лестрейндж. Всех героев пользователей Reddit изобразил на фоне связанных с Россией мест. Так, Рон оказался запечатлен в зимней березовой роще, а Снейп — перед собором Василия Блаженного.