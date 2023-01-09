Кто наиболее подвержен одновременному заражению гриппом и COVID

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила о выявлении случаев одновременного заражения гриппом и COVID-19. Ее слова приводит ТАСС.

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Пшеничная отметила, что чаще всего такие случаи встречаются у людей с ослабленным иммунитетом, в том числе у маленьких детей и стариков. По ее словам, у этих категорий лиц грипп и COVID-19 «могут длительно находиться и размножаться в дыхательных путях».

«Такие случаи обычно протекают более тяжело, с поражением нижних отделов дыхательных путей, то есть с развитием вирусной пневмонии, к которой в последующем может присоединиться вторичная бактериальная», — добавила она.