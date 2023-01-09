Кто наиболее подвержен одновременному заражению гриппом и COVID

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила о выявлении случаев одновременного заражения гриппом и COVID-19. Ее слова приводит ТАСС.
Пшеничная отметила, что чаще всего такие случаи встречаются у людей с ослабленным иммунитетом, в том числе у маленьких детей и стариков. По ее словам, у этих категорий лиц грипп и COVID-19 «могут длительно находиться и размножаться в дыхательных путях».
«Такие случаи обычно протекают более тяжело, с поражением нижних отделов дыхательных путей, то есть с развитием вирусной пневмонии, к которой в последующем может присоединиться вторичная бактериальная», — добавила она.
Острый период болезни может составлять две-три недели и более, увеличивая риск летального исхода, связанного с вирусной или вирусно-бактериальной пневмонией. Пшеничная добавила, что лечение гриппа и COVID-19 отличается, поэтому используется комбинированная противовирусная терапия, ориентированная на оба вируса, но вопрос о методе терапии решает врач в каждом случае отдельно. При этом она подчеркнула, что специфических симптомов в таких случаях выявлено не было.