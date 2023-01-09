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35 минут назад

Россияне смогут оформить электронный полис ОМС на портале «Госуслуги»

Илья Родин

Россияне получили возможность оформления электронного полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) на портале «Госуслуги». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры РФ.

Россиянам объяснили, как оформить электронный полис ОМС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве пояснили, что на портал добавлена услуга по самостоятельному оформлению ОМС. Полис можно «выписать» себе, а также ребенку.

«Носить с собой пластиковый или бумажный вариант больше не нужно», - отметили в Минцифры.

Уточняется, что электронный документ можно будет показать на экране смартфона. При онлайн-записи в медицинское учреждение данные полиса автоматически подгрузятся из личного кабинета на портале.

Для получения полиса необходима только подтвержденная учетная запись на «Госуслугах», пояснили в ведомстве.

В случае необходимости можно будет сменить страховую компанию, регион страхования, приостановить или возобновить действие полиса.

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