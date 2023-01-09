Россиянам объяснили, как оформить электронный полис ОМС

Россияне получили возможность оформления электронного полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) на портале «Госуслуги». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры РФ.

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В ведомстве пояснили, что на портал добавлена услуга по самостоятельному оформлению ОМС. Полис можно «выписать» себе, а также ребенку.

«Носить с собой пластиковый или бумажный вариант больше не нужно», - отметили в Минцифры.

Уточняется, что электронный документ можно будет показать на экране смартфона. При онлайн-записи в медицинское учреждение данные полиса автоматически подгрузятся из личного кабинета на портале.

Для получения полиса необходима только подтвержденная учетная запись на «Госуслугах», пояснили в ведомстве.