Юрист объяснил, чем грозит заведенное дело Смольянинову

За антироссийские высказывания актера Артура Смольянинова могут приговорить к тюремному заключению. Об этом в беседе с «ФедералПресс» заявил юрист Александр Карабанов.

Ранее Смольянинов в интервью «Новой газете Европы» заявил, что готов воевать «только за Украину», сказав, что судьба России ему безразлична и допустил превращение ее «в радиоактивный пепел». На фоне данных высказываний глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера.

По словам Карабанова, против Смольянинова скорее всего заведут дело по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Она предполагает наказание вплоть до лишения свободы.