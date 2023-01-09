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49 минут назад

Юрист объяснил, чем грозит заведенное дело Смольянинову

Елена Прошина

За антироссийские высказывания актера Артура Смольянинова могут приговорить к тюремному заключению. Об этом в беседе с «ФедералПресс» заявил юрист Александр Карабанов.

Юрист объяснил, чем грозит заведенное дело Смольянинову
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее Смольянинов в интервью «Новой газете Европы» заявил, что готов воевать «только за Украину», сказав, что судьба России ему безразлична и допустил превращение ее «в радиоактивный пепел». На фоне данных высказываний глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Смольянинова

По словам Карабанова, против Смольянинова скорее всего заведут дело по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Она предполагает наказание вплоть до лишения свободы.

Также юрист считает, что актера могут объявить в федеральный розыск на территории РФ. Таким образом по приезду в страну Смольянинова «арестуют на паспортном контроле и поместят в изолятор временного содержания, чтобы провести следствие». Кроме того имущество актера в России могут арестовать.

Общество,Александр Карабанов,Александр Бастрыкин,Артур Смольянинов,Следственный комитет,
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