Россиянам объяснили, как оформить электронный полис ОМС

У россиян появилась возможность оформить электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщило Минцифры в Telegram. Для этого гражданам необходимо иметь действующую учетную запись на «Госуслугах», услугу можно оформить там же. Для оформления полиса на детей потребуется их свидетельство о рождении.
Для получения электронного полиса нужна только подтверждённая учетная запись на Госуслугах. Если у вас уже есть номер полиса в личном кабинете, цифровой документ загрузится автоматически. Если полиса нет, можно подать заявление, чтобы сразу оформить электронный. Он будет готов в течение одного рабочего дня. Детям полис тоже оформляют за один день, и потребуются только данные свидетельства о рождении, — объяснили в Минцифры.
В ведомстве уточнили, что все данные о полисе будут храниться в личном кабинете пользователя на «Госуслугах». Там же можно будет поменять страховую компанию, регион страхования, а также приостановить и возобновить действие полиса.
С 1 декабря в России вступил в силу новый порядок ведения учета в системе ОМС. Теперь получить бесплатную помощь будет можно при наличии паспорта, а иметь при себе бумажный полис не обязательно. Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова пояснила, что новый порядок ведения учета в ОМС призван консолидировать данные о пациентах в едином реестре на базе Государственной информационной системы ОМС. Нововведение упростит процесс оформления документов, а также повысит эффективность обмена данными между учреждениями — участниками системы ОМС.