Россиянам объяснили, как оформить электронный полис ОМС

Для получения электронного полиса нужна только подтверждённая учетная запись на Госуслугах. Если у вас уже есть номер полиса в личном кабинете, цифровой документ загрузится автоматически. Если полиса нет, можно подать заявление, чтобы сразу оформить электронный. Он будет готов в течение одного рабочего дня. Детям полис тоже оформляют за один день, и потребуются только данные свидетельства о рождении, — объяснили в Минцифры.