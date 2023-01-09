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37 минут назад

Россиян предупредили о последствиях неправильной утилизации елок

Lenta.ru

Живые новогодние елки после новогодних праздников нельзя выкидывать в мусорные контейнеры: на свалке дерево будет бесполезно гнить, выдавая в атмосферу парниковые газы. Более верным шагом будет подарить ели вторую жизнь с помощью переработки. Об этом «Ленте.ру» рассказала эколог, главный редактор медиа об экологии и разумном потреблении «ШЭР» Аида Леванова.

Россиян предупредили о последствиях неправильной утилизации елок
Фото: Майя Жинкина / КоммерсантъМайя Жинкина / Коммерсантъ

«Когда ваши елки потеряли былой лоск, и уже пора возвращаться к рабочим будням, само собой, что приходится думать, куда их деть. Мысль засунуть ее в мусоропровод максимально плохая, на уровне преступления. То же самое касается и простого мусорного контейнера», — заявила Леванова.

По ее словам, в большинстве столичных дворов уже установили специальные сетки для приема высохшего новогоднего дерева. Если найти его у себя под домом не получается, можно воспользоваться поиском в интернете. Кроме того, существуют и альтернативные сервисы, занимающиеся переработкой.

«Они приедут за елкой прямо к вам домой. Подрежут высохшие ветки и ствол, соберут все в мешок, уберут за собой иголки и вывезут на правильную утилизацию за приемлемую цену. Чтобы найти такой сервис достаточно воспользоваться поисковиком», — рекомендовала эколог.

Леванова добавила, что выкинуть праздничную ель в мусорку — значит сразу начать новый год с большого минуса.

Бенгальские огни и новогодняя мишура также могут быть опасны для окружающей среды из-за трудного процесса переработки. Об этом россиян предупредил глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Общество,Денис Буцаев,
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