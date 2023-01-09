Популярная у туристов азиатская страна ужесточит правила въезда из-за коронавируса

Популярный у туристов Вьетнам объявил об усилении проверок в аэропортах и на границе из-за вспышки COVID-19. Ужесточить требования к въезжающим в страну иностранцам, в том числе и россиянам, поручил правительству премьер-министр страны Фам Минь Тинь, пишет VnExpress со.

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По данным издания, распоряжение Фам Минь Тиня об изменениях в правилах выдачи виз для иностранных граждан было опубликовано 6 января. Также глава правительства поручил Министерству культуры, спорта и туризма принять меры для защиты туристов и местных жителей от коронавирусной инфекции.

Премьер-министр предупредил о том, что на фоне ослабления эффекта от прививок весной может произойти всплеск заболеваемости, чему будет способствовать и празднование нового года по лунному календарю.

Ранее власти Китая начали постепенное ослабление ограничений, направленных на борьбу с COVID-19, которые были одними из самых жестких на планете. 8 января правительство отменило обязательное ПЦР-тестирование и централизованную изоляцию для всех прибывающих в страну. По данным СМИ, отмена ограничений спровоцировала вспышку заболеваемости в Китае. Больницы страны оказались переполнены, неофициальные данные говорят о резком росте числа погибших.