Жителей Петербурга неприятно шокировал памятник Блоку

Жители Санкт-Петербурга раскритиковали в социальных сетях памятник русскому поэту Александру Блоку, сообщают «Невские новости».

Фото: nsn.fm nsn.fm

Скульптура была открыта 6 января на улице Декабристов, возле дома №57, где Блок жил и творил девять лет. При этом петербуржцы ещё до этого события выражали своё недоумение.

После открытия памятника жители Северной столицы перестали стесняться в выражениях. В частности, их разозлили потраченные «на недоразумение» бюджетные деньги.

Некоторые сравнили качество композиции с работой городской администрации, отметив, что «падающая» скульптура Блока отражает сам Петербург - «всеми забытый и погрязший в проблемах».