В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
57 минут назад

Жителям Подмосковья запретили делать снежные горки

Национальная Служба Новостей

В прошлом году в России вступили в силу новые правила, по которым любая горка для катания выше 40 сантиметров считается аттракционом и должна иметь сертификат соответствия. Об этом напомнил портал Чехов.вид.

Жителям Подмосковья запретили делать снежные горки
Фото: nsn.fmnsn.fm

Отмечается, что управляющая компания (УК) должна ликвидировать горки выше допустимой нормы. При этом если требование будет игнорироваться, то на ответственных за территорию или объект могут наложить штраф. Так, жителей за сооружение горки могут оштрафовать на 2000 рублей, а УК — на 20 тысяч.

Подчеркивается, что для того, чтобы узаконить горку, необходимо сделать прямой спуск без поворотов и оградить его. Кроме того, вода, которой заливается горка, должна соответствовать санитарно-гигиеническим нормам.

Общество,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители