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1 час назад

Умер заслуженный артист Белоруссии Григорий Шатько

Газета.Ru

Актер Григорий Шатько скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщили представители витебского Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа на официальном сайте.

Умер артист Григорий Шатько
Фото: YoutubeYoutube

Причина смерти неизвестна. Коллеги Шатько выразили глубокие соболезнования семье артиста. Отмечается, что актер умер 7 января. Прощание с ним состоялось 9 января на большой сцене Национального академического драматического театра. 10 января Шатько похоронят на его родине — в усадьбе Раков Воложинского района Минской области.

Шатько начал свою карьеру в 1984 года. С 1997 по 2012 годы являлся директором Национального драмтеатра. Позже был удостоен звания Заслуженного артиста Белоруссии.

Ранее умерла актриса Ламзира Чхеидзе.

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