Умер артист Григорий Шатько

Актер Григорий Шатько скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщили представители витебского Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа на официальном сайте.
Причина смерти неизвестна. Коллеги Шатько выразили глубокие соболезнования семье артиста. Отмечается, что актер умер 7 января. Прощание с ним состоялось 9 января на большой сцене Национального академического драматического театра. 10 января Шатько похоронят на его родине — в усадьбе Раков Воложинского района Минской области.
Шатько начал свою карьеру в 1984 года. С 1997 по 2012 годы являлся директором Национального драмтеатра. Позже был удостоен звания Заслуженного артиста Белоруссии.
Ранее умерла актриса Ламзира Чхеидзе.