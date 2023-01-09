Умер артист Григорий Шатько

Актер Григорий Шатько скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщили представители витебского Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа на официальном сайте.

Фото: Youtube Youtube

Причина смерти неизвестна. Коллеги Шатько выразили глубокие соболезнования семье артиста. Отмечается, что актер умер 7 января. Прощание с ним состоялось 9 января на большой сцене Национального академического драматического театра. 10 января Шатько похоронят на его родине — в усадьбе Раков Воложинского района Минской области.

Шатько начал свою карьеру в 1984 года. С 1997 по 2012 годы являлся директором Национального драмтеатра. Позже был удостоен звания Заслуженного артиста Белоруссии.