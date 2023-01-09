В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Кравцов подарил Путину сборник детских стихотворений и рисунков

Вечерняя Москва

Глава министерства просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным передал российскому лидеру сборник сочинений, рисунков и стихотворений, который создали по итогам творческого состязания «Что значит быть с Россией».

Кравцов подарил Путину сборник детских стихотворений и рисунков
Фото: Пресс-служба ГосдумыПресс-служба Госдумы

— Пользуясь случаем, уважаемый Владимир Владимирович, хочу передать вам книгу, мы провели конкурс «Что значит быть с Россией», и много стихотворений, рисунков, сочинений ребята нам прислали, и вот такой сборник хотел бы вам передать, — цитирует министра РИА Новости.

Недавно глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что помощник российского лидера Владимир Мединский возглавит рабочую группу по созданию нового школьного учебника по истории. Министр добавил, что работы по созданию нового учебника будут проводиться не с нуля. На данный момент в распоряжении ведомства находится ряд пособий, среди которых имеется книга Анатолия Торкунова. По словам Кравцова, написание нового учебника займет около года.

Общество,Анатолий Торкунов,Сергей Кравцов,Владимир Мединский,Владимир Путин,Минпросвещения России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители