В РПЦ охарактеризовали суеверных людей

«Суеверия — антипод веры. Они закрепощают человека, лишают его свободы действия и развития, загоняют в гетто тайных знаков и ритуалов, из которого не находится выхода без просвещения в вере. Как только человек становится хоть немного сведущим в вере, суеверия рассеиваются в его жизни, как туман».