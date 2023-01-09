В РПЦ охарактеризовали суеверных людей

Они лишены свободы действий, «закрепощены». Религиозные люди, напротив, не склонны к предрассудкам.
Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
«Суеверия — антипод веры. Они закрепощают человека, лишают его свободы действия и развития, загоняют в гетто тайных знаков и ритуалов, из которого не находится выхода без просвещения в вере. Как только человек становится хоть немного сведущим в вере, суеверия рассеиваются в его жизни, как туман».
Ранее стало известно, что треть россиян считают себя суеверными людьми. Причём тех, кто обращает внимание на приметы, оказалось больше среди женщин — 33% против 22% у мужчин. Об этом говорят данные опроса SuperJob, результаты исследования есть в распоряжении «Говорит Москва».