Соловьев призвал разрешить срочникам участвовать в СВО

Солдаты, проходящую срочную службу в армии РФ , должны иметь право принимать участие в специальной военной операции на Украине . Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьев .

«Всегда на войнах молодые, а множество ребят, проходящих срочную службу говорят: «дайте повоевать, мы можем, умеем, пустите нас туда», — заявил Соловьев в эфире телеканала «Россия-1». Во время комментирования этой темы телеведущий предложил Госдуме РФ дать право срочникам участвовать в СВО.

Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. С 21 сентября по конец октября в России проходила частичная мобилизация. Она была нацелена на численное усиление армии РФ, задействованной в конфликте на Украине. Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил, что срочников не будут оправлять в зону СВО. Его слова приводит RT.