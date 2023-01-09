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45 минут назад

Соловьев призвал разрешить срочникам участвовать в СВО

Ura.Ruиещё 3

Солдаты, проходящую срочную службу в армии РФ, должны иметь право принимать участие в специальной военной операции на Украине. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьев.

Соловьев призвал разрешить срочникам участвовать в СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Всегда на войнах молодые, а множество ребят, проходящих срочную службу говорят: «дайте повоевать, мы можем, умеем, пустите нас туда», — заявил Соловьев в эфире телеканала «Россия-1». Во время комментирования этой темы телеведущий предложил Госдуме РФ дать право срочникам участвовать в СВО.

Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. С 21 сентября по конец октября в России проходила частичная мобилизация. Она была нацелена на численное усиление армии РФ, задействованной в конфликте на Украине. Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил, что срочников не будут оправлять в зону СВО. Его слова приводит RT.

Общество,Евгений Бурдинский,Владимир Соловьев,Владимир Путин,Генштаб,Госдума,
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