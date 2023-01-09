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48 минут назад

Песков прокомментировал антироссийские высказывания Смольянинова

ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не думают "ничего хорошего" об антироссийских высказываниях актера Артура Смольянинова, но в данной ситуации важнее мнение правоохранителей на этот счет.

"Ничего хорошего про эти слова актера не думают", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. "Но в данном случае важнее, что про эти слова думают наши соответствующие ведомства", - добавил пресс-секретарь главы государства.

Ранее на этой неделе широкий резонанс вызвали антироссийские заявления актера Артура Смольянинова. Ряд парламентариев выступили в СМИ и соцсетях с предложениями о возможных мерах в отношении граждан РФ, выступающих против своей страны.

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