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35 минут назад

Пять уехавших из-за мобилизации россиян застряли в аэропорту Сеула

Алиса Селезнёва

Пять граждан России, уехавших из страны после объявления частичной мобилизации, застряли в зоне вылета международного аэропорта Инчхон в Сеуле. Об этом со ссылкой на газету The Korea Times пишет ТАСС.

Уехавшие от мобилизации россияне застряли в аэропорту Сеула
Фото: Zuma/TACCZuma/TACC

После объявления 21 сентября частичной мобилизации некоторые россияне решили покинуть страну. Так, на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией собралась очередь из желающих уехать. Гражданам РФ было даже разрешено пешком пересекать границу с Грузией для того, чтобы ускорить процесс пропуска. Очереди наблюдались и на границе с Казахстаном.

Forbes ранее рассказал со ссылкой на источники в Кремле, что за первые 14 дней после объявления частичной мобилизации из России уехали около 700 тысяч человек. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что число в 700 тысяч человек «не близко к правде» и «похоже на какую-то утку».

Песков ответил на вопрос о мобилизации

По данным The Korea Times, пятеро россиян подали заявление на предоставление убежища в Южной Корее, но власти им отказали, сославшись на то, что уклонение от мобилизации не является основанием для получения статуса беженца. При этом граждане России обратились с апелляцией в суд, решение должно быть принято в конце января.

Издание утверждает, что рассчитывающие на получение убежища россияне «несколько месяцев живут в зале ожидания вылетов внутри зоны беспошлинной торговли» аэропорта в Сеуле.

«Они питаются едой, предоставляемой министерством юстиции: пирожное и упаковка сока на завтрак и ужин, рис с курицей на обед», - отмечается в статье.

Если южнокорейский суд поддержит россиян, то они получат визу G-1, которая позволит им находиться на территории Республики Корея до завершения процедуры рассмотрения кандидатуры на статус беженца. Однако власти одобряют лишь 1,3% подобных заявлений.

В российском посольстве в Сеуле пояснили ТАСС, что россияне к ним не обращались, а данные о том, что им было отказано во въезде в Южную Корею, получены из СМИ.

Общество,Дмитрий Песков,
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